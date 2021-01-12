كأس العالم لكرة اليد يصل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، كأس العالم لكرة اليد، والذي وصل مع منتخب الدنمارك، حيث يشارك في البطولة والتي تنطلق غدا الاربعاء وحتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبا.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، تم إنزال كاس العالم في صالة 4 بالمطار، والتي تم تخصصيها لاستقبال وتوديع البطولة، كما وصل وفد من الاتحاد الدولي والأفريقي لكرة اليد، لاستقبال الكأس في الصالة، وتم تخصيص موكب من سيارات التامين لحمل الكأس، وقام فريق من العلاقات العامة من شركة ميناء القاهرة الجوي تحت اشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، بإنهاء إجراءات خروج الكأس، وإنهاء إجراءات وصول الوفد المصاحب له.

وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية، منتخبات ألمانيا والنمسا وفرنسا وأيسلندا والكونغو والبرتغال والدنمارك وشيلي، و90 شخصية من مختلف الجنسيات تابعين للحكام، وشركات البث، والاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك متخصصين للكشف علي المنشطات، واستقبلتهم سلطات المطار، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، وذلك تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.​