هشام طلعت مصطفى: تبرعت لتطعيم مليوني مواطن بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، إنه يدعم توفير جرعات لقاح كورونا لمليوني مواطن من محدودي الدخل كمسؤولية مجتمعية لمؤسسته تجاه البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عقب توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا بالمجان.

وأضاف "مصطفى" أن تبرعه يأتي كواجب وطني والتزام أخلاقي للوقوف معا وقت الشدائد ولمواجهة وباء كورونا.

ولفت إلى أن مصر تتعامل مع أزمة كورونا بحرفية شديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ​