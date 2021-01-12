صندوق تحيا مصر: 160 مليون جنيه تبرعات لتوفير لقاحات كورونا للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن صندوق تحيا مصر، تلقي 160 مليون جنيه كتبرعات من رجال أعمال ومؤسسات لتوفير لقاحات كورونا للمصريين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عقب توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارة وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا بالمجان.

ولفت إلى نجاح الصندوق في مواجهة كورونا كان بالتنسيق الدائم مع وزارة الصحة، ودعم احتياجات المستشفيات، مع توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتوفير الرعاية الصحية والحضانات والعلاج لمرضى الفشل الكلوي وتجهيز العرائس.