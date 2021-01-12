منتخبا ألمانيا والنمسا لكرة اليد يصلان القاهرة للمشاركة في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، منتخبا ألمانيا والنمسا لكرة اليد، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تنطلق الأربعاء المقبل وحتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبا.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المنتخب الألماني وصل وعددهم 33 والمنتخب النمساوي وصل أيضا وعددهم 28 راكبا على الطائرة القادمة من دسلدورف، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول البعثتين تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية باشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وذلك فور نزول المنتخبان من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأوتوبيسات المعقمة وفقا الإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كافة الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.

وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية، منتخبات وأيسلندا والكونغو والبرتغال والدنمارك وشيلي، و90 شخصية من مختلف الجنسيات تابعين للحكام ، وشركات البث، والاتحاد الدولي لكرة اليد ، وكذلك متخصصين للكشف علي المنشطات، واستقبلتهم سلطات المطار وتم إنهاء اجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، وذلك تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.