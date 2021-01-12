شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تعاقد ٣٧٨ ألف و٤٤١ مواطن للاستفادة من الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعاقد ٣٧٨ ألف و٤٤١ مواطن للإستفادة من الغاز الطبيعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح المحافظ أن الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى على أرض محافظة الشرقية تبذل قصارى جهدها لسرعة توصيل الغاز الطبيعى لجميع أنحاء المحافظة، مؤكداً التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذى والشركات المنفذة للأعمال والتى حققت طفرة نوعية في نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابى لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للإستفادة من الغاز الطبيعى .

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى، من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن موضحاً بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر تشجيعاً للمواطنين على الأشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعى.