شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء شركات إنتاج السكر لاستعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021، وطبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن المساحات المنزرعة للموسم الحالي من القصب هي 332 ألف فدان قصب.

من المتوقع أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج حوالى مليون طن سكر ابيض بينما وصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضي ومتوقع إنتاج حوالى 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالى.

وأشار «المصيلحي» إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع السكر مؤخراً تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوي وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصري.

وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كافة السبل لتذليل كافة التحديات التي تقابل هذه الصناعة.