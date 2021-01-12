شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توقع بروتوكول تعاون مع «تحيا مصر»..و«زايد»: سيكون ذراعًا تمويليًا لتوفير لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا ما يعنى توفير 4 ملايين جرعة لقاح.

وأكدت وزيرة الصحة، تبرع مجموعة هشام طلعت بتطعيم 2 مليون مواطن من محدودى الدخل خلال القترة المقبلة، موضحة أن صندوق تحيا مصر سيكون الذراع التمويلي لتوفير اللقاحات وقبول التبرعات خاصة الموجه لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة، انه يتم التواصل مع كل الجهات لتوريد اللقاح إلى مصر، وأن وزارة المالية بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال (جافي) للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا حيث سيتم توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.

وأشارت زايد، إلى أنه جارِ استكمال توريد شحنات اللقاح الصينى، بالإضافة إلى أنه سيتم تسجيل لقاح (استرازنكا) فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، كما أن هناك تواصل مع شركة (فايزر) لتقديم الملف التسجيلى الخاص باللقاح في مصر.