شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث تعزيز التعاون وتحقيق الاستثمار الأفضل بالمنطقة التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المنطقة التكنولوجية، وذلك للوقوف على المقومات والإمكانات المتوافرة بالمنطقة، وبحث تعزيز التعاون في مجال تحقيق الاستثمار الأفضل للمكان، وذلك ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، حيث رافق المحافظ خلال الزيارة بلال حبش نائب المحافظ، العميد أحمد الزناتي رئيس المنطقة، وأحمد سعد مدير تشغيل المنطقة، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ مكونات ومباني المنطقة المقامة على مساحة إجمالية 50 فدان، وتم افتتاح المرحلة الأولى منها على مساحة 18 فدان وتضم ٦ مبانٍ تحوي مبنى للشركات، ومبنى التدريب على مساحة 2000 متر، ومبنى خدمات التعهيد، بالإضافة إلى مركزًا متكاملًا لخدمة المواطنين به 30 شباكاً للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فردا، وكذلك قاعة مؤتمرات تسع 160 فردًا، فيما تم تعاقد المنطقة مع إحدى شركات الاتصالات العالمية للاستفادة من خدمات المنطقة، فضلا عن مجمع للإبداع التكنولوجي بالمنطقة، بحانب تخصيص جزء من المنطقة للمصانع التي سيتم من خلالها تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتصنيع الإليكترونيات.

وأشاد المحافظ بإمكانيات ومقومات المنطقة التكنولوجية باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية، والتي تستهدف توفير مقومات النهوض بقطاع اقتصادي واعد عالميا من خلال توفير التجهيزات والبينة التحتية وتأهيل العنصر البشري للعمل في النقلة المحلية بالقطاع وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام، مؤكدا على أن قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي أولتها الإستراتجية التنموية العامة للمحافظة، لاسيما في ظل توافر المقومات النوعية المميزة وذات التنافسية، خاصة مع المشروعات القومية التي حظيت بها بني سويف خلال الـ 6 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها عن حرصه على استثمار كل المقومات المتوافرة بالمحافظة في مختلف القطاعات.

كما أشار المحافظ إلى أنه ومن خلال لقاءات سابقة مع إدارة المنطقة التكنولوجية، تم الاتفاق على الخطوات المطلوبة لتوقيع بروتوكول تعاون في أقرب وقت ممكن، لبدء التعاون العملي بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية، مشيراً إلى تكليفاته للوحدة الاقتصادية والمكتب الفني بمتابعة العمل لإعداد البروتوكول المزمع ومقومات وخطوات تنفيذه على أرض الواقع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، موجها كافة الجهات ذات الصلة بالتعاون مع فريق العمل المكلف لإنجاز المهام في أسرع وقت ممكن.