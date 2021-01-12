شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب غير قانونية وشيشة.. إحالة مخالفات إداراتي مدرستين بالعبور للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة مخالفات إداراتي مدرستين بالعبور للتحقيق بعد اكتشاف مخالفات خلال جولة أجرتها سماح إبراهيم، وكيلة المديرية، كشفت عن وجود ملاعب غير قانونية بأحد المدارس، وقيام بعض المتواجدين بتناول الشيشة أثناء النوبتجية ووجود مخلفات ورواكد لمقاعد خشبية تم تخزينها يمثل خطرًا على المدارس دون الاستفادة منها أو تخزينها بالشكل السليم.

كانت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، يرافقها لجنة مُشكَّلة من المديرية، فاجأت مدارس إدارة العبور التعليمية في الفترة المسائية لمتابعة سير منظومة العمل، والاطمئنان على كل الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية، حيث أجرت جولة تفقدية لبعض مدارس العبور، ومنها مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي، حيث تم ضبط بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة ومدرسة السيدة عائشة الإبتدائية، وتم ضبط بعض المخالفات بها منها تواجد شيشة داخل أحد المدارس يقوم عامل النوبنتجية باستخدامها داخل المدرسة وفتح ملاعب أنشطة دون إخطار المديرية وبشكل مخالف للتجعمات والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتم عرض المخالفات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وأطلع على كل المخالفات والأوراق، وأحال جميع الأوراق والمخالفات إلى التحقيقات في الشؤون القانونية بالمديرية.