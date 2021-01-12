شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مفيد فوزي تروي تفاصيل إصابة والدها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، إن الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، جيدة، والحمد لله تعافي من فيروس كورونا، والمسحة الثانية ظهرت سلبية.

وأضافت في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه حاليًا في فترة نقاهة في المنزل، لمدة أسبوع، وسوف يعود لمحبيه، ويحكي عن تجربة إصابته بفيروس كورونا منذ 24 ديسمبر الماضي.

وأشارت، إلى أن والدي شعر بالتعب 24 ديسمبر الماضي، وتحامل على نفسه، لينهي ارتباطه في الشغل، وفي نهاية يوم 24 ديسمبر قرر الدكتور المعالج له، أن يأخذ برتوكول العلاج الخاص بكورونا، قبل أن تظهر المسحة، وبعدها قمنا بعمل مسحة، فظهرت إيجابية الحالة، وخلال فترة تعبه حصل على 2 برتوكول علاج، وهما بروتوكلين مختلفين، لأنه مريض سكر.

وأوضحت، أنه قرر أن يتم علاجه في المنزل دون أن يزعج أحد، سواء وزارة الصحة أو النقابة أو غيرها، ورفضنا الكتابة والإعلان عن الحالة وإصابة والدي، لأننا نحترم خصوصية المرض، ولسنا من هواة الشهرة التي يبحث عنها الكثيرين من خلال المرض، وبعد أن يعود الأستاذ مفيد فوزي سوف يتحدث هو بنفسه ليتحدث للناس عن تجربة مرضه، ولذا إلتزمت الصمت ولم أتحدث لأحد، ولم أكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنني لا أحب طريقة البعض في الحديث عن الحياة الشخصية عبر مواقع التواصل، ووالدي لم يقوم بتربيتي بهذه الطريقة، وأن استغل المرض للبحث عن الشهرة.