شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.3 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي في حملة بمنوف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بشن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والرقابة التموينية والجهات الأمنية بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تحتوي على لحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية بناحية عزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بالحامول، وتم التحفظ على 1300 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها في هذا الشأن .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين .