شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز التكنولوجية بالشرقية تتلقي 235 ألف و830 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن الشرقية، استقبالها للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمة جدية التصالح ممن يقومو بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

من جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية، بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخولهم تحت مظلة الدولة والقانون، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت ٢٣٥ ألف و٨٣٠ طلب حتى الآن وتحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

وفي هذا الإطار، حرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة، لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.