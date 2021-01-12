شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار متوسطة الأربعاء.. والقاهرة 25 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية دافيء على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق من (السلوم – مطروح – إسكندرية – بلطيم – رشيد)، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية (30%).

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «25- 13»، الإسكندرية «21– 13»، قنا «27- 11»، الأقصر «28– 12»، أسوان «28 – 11».