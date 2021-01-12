شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظ يتفقد مدرسة اللغات الرسمية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المدرسة الدولية الحكومية، لمتابعة الانتهاء من كافة أعمال التشطيب الجارية بالمدرسة، ورصفها بالانترلوك، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة، ووصول الاثاث،وتجهيزات المعامل .

جاء ذلك اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة سرعة إنهاء اللمسات الأخيرة بالمدرسة وجاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث، تمهيداً لافتتاحها بدء من الفصل الدراسي الثاني .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا أن بها 43 فصلاً، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.