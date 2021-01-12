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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل لجان الادارات التعليمية في الاسكندرية، نشاطها اليومى بالمرور المفاجئ على مقار إعطاء الدروس الخصوصية التي تتستر تحت مسميات جمعيات خيرية على مستوى المحافظة لغلقها وتشميعها، تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالاسكندريه، أن لجان المتابعة مستمرة في عملها حتى يتم غلق وتشميع جميع مقار الدروس الخصوصية في المحافظة، لحماية الطلاب من فيروس كورونا وتنفيذا لقرار المحافظ في هذا الشأن.

وأوضح «سعد»،لـ«المصرى اليوم»، أنه تم غلق سناتر دروس خصوصية في العجمى وغرب اليوم الثلاثاء في إطار المتابعات اليومية للجان المشكلة حيث تم غلق سنتر الضوى بالهانوفيل وقباء وسيدى كريم في غرب وتشميع المقار وانصراف الطلاب.

وأشار إلى أن الجهة الادارية أكدت أن غرامه فك تشميع السناتر تتضمن الحبس لمدة عام وغرامة ماليه قدرها ١٠٠٠٠ جنيه.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوعية الطلاب بأخطار التجمعات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأهمية المنصات التعليمية والبرامج التعليمية.

ولفت إلى أنه يتم حاليا تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة والجهة الادارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الغلق الفوري يأتى في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)

لجان "تعليم الإسكندرية" تفاجئ مقار الدروس الخصوصية : سجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فك الشمع (صور)