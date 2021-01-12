شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة شمال سيناء»: تعافي 12 حالة جديدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تعافى 12 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

وأضاف «شوكة» في بيان، الثلاثاء، أنه تم تسجيل عدد 12 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، بجانب تسجيل حالة ايجابية وحيدة بالفيروس، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 258 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1327 حالة، واستقر عدد الوفيات على 75 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار شوة إلى حجز 13 حالة للعلاج بالمستشفيات، و115 حالة تحت العزل المنزلى.