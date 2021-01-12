شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎وفيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الألوان 20 والليمون 16 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.

- التفاح السكرى 24 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب «أناناس» بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد «أسود» بـ 35 جنيها

‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها.

‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.

- البسلة 8 حنيهات.

- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.