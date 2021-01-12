شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تترأس اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية والسياحة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، الاجتماع الوزارى للدورة الأولى غير العادية للجنة الاتحاد الإفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET)، تحت عنوان «تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا للعقد القادم» وذلك بصفته رئيس اللجنة نيابة عن جمهورية مصر العربية برعاية وتنظيم من مفوضية الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي وبمشاركة السادة ممثلى الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الأفريقى وممثلى المؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية .

أوضح «شاكر» أنه تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات ومخرجات المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية بإفريقيا PIDA PAP2 والتى تضمنت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية متمثلة في 73 مشروع في كافة قطاعات البنية التحتية منها المشروعات الثلاثة التي تخص مصر وهم مشروع الممر الملاحى للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان كمرحلة أولى لإستكمال الربط مع جنوب إفريقيا بإستخدام طريق حرم القاهرة ـ كيب تاون، ومشروع الربط الكهربائى الإقليمى بين مصر وليبيا كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائى لدول شمال إفريقيا.

وأضاف أنه تم استعراض استراتيجية تنفيذ وتمويل تلك المشروعات والوقوف على مستجدات خطة التعافى من الآثار الناتجة من جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن نتائج هذا الاجتماع ستعرض على قمة الاتحاد الإفريقى القادمة في فبراير2021وذلك لاعتمادها من السادة رؤساء الدول الأفريقية، وتأتى رئاسة ومشاركة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع ضمن عدة مشاركات تمت منذ تولى رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى لعام 2020، لتوطيد العلاقات بين مصر وباقى الأشقاء الأفارقة برعاية الاتحاد الإفريقى ومفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد والمؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية والطاقة.