شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يبحث مع رئيس «الوطني لإستخدامات الأراضي» الاستغلال الأمثل للأصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الثلاثاء، إجتماعا مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لإستخدامات الأراضي لمناقشة آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للمحافظة، بشكل اقتصادى لتعظيم العائد منها.

ناقش الإجتماع إقامة مشروعات تنموية عليها، لاسيما في مدينة القناطر الخيرية وبنها وطوخ وشبرا الخيمة وباقي مدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بذل كل الجهود لرفع كفاءة استغلال الأصول بالشكل الأمثل.

كما ناقش أبرز الأماكن التي تعتزم المحافظة البدء في تطويرها، ومن بينها مدينة القناطر الخيرية وجزيرة الشعير بها، والتي سيتم العمل على إعادة تخطيطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك وفق مخطط تنموي للمدينة بما فيها الجزيرة للسعي لتطويرها ووضعها على الخريطة السياحية وجعلها منطقة جذب استثماري وتنموي وسياحي، واستغلال كورنيش مدينة بنها والممشى النيلي في إقامة مشروعات بشكل منظم وحضاري للشباب تسهم في محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل لهم، فضلا عن العائد المادي الذي يعود على المحافظة من خلال تنمية مواردها.

وبحث المحافظ إمكانية استغلال عدد من قطع الأراضي بمدن المحافظة المختلفة لإقامة اسكان اجتماعي، وتكون مكان إقامة حضاري للمواطنين القاطنين بالأماكن العشوائية.

حضر الإجتماع إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندس ناصر النعيمي مدير أملاك المحافظة، والمهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني، وهانم البيطار مدير مدير عام الشؤون الإقتصادية والإستثمار.