شكرا لقرائتكم خبر عن تربية حلوان تنظم ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التربية بجامعة حلوان عبر برنامج زووم ندوة توعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، والاستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، حاضر فيها الدكتور ياسر عكاشة أخصائى أمراض السموم ومدرس بكلية التربية بالجامعة

أكد الدكتور إيهاب حمزة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية السليمة من تباعد إجتماعي وارتداء الماسك وتابع إن الجائحة أثبتت قدرتنا على مواجهة الازمات الأمر الذي يُصبح معه لزاما علينا أن نصطف ونتعاون جميعا وأن نوحد جهودنا لمواجهة ازمة كورونا بكافة الوسائل و. السبل حتى يمكن تخطيها بأمان وسلام.

تناولت الندوة عرضا تفصيليا عن فيروس كورونا وطرق العدوى والأعراض والفرق بين أعراضها وأعراض نزلات البرد المتعارف عليها، والسلالات الجديدة للفيروس، كما ناقشت الندوة اللقاحات المختلفة للفيروس، وبروتوكولات العلاج المختلفة، والوضع الحالي

كما تضمنت الندوة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كافة الأمراض من خلال المحافظة على نظافة الأيدي باستمرار، والابتعاد عن الأشخاص المصابين، وارتداء الكمامة، وتفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض النفسية كالسعال والعطاس.