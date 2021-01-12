شكرا لقرائتكم خبر عن «الصرف الصحي» بالإسكندرية تجرى استطلاع رأي للمواطنين لتحسين الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الثلاثاء، استطلاع رأي داخل مختلف إحياء المحافظة للتعرف على مدي رضاء العملاء على الخدمات التي تقدمها الشركة في محاولة لتحسين الخدمة المقدمة لأهالي الثغر.

ومن جانبه، قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والعضو المنتدب، إن هذا الاستطلاع جاء من اجل التقرب إلى أهالي المدينة الساحلية والتعرف على كافة المعوقات والصعوبات التي تواجهك في التعامل مع الشركة أو الخدمة.

وأضاف «نافع» في تصريحات صحفية، له اليوم الثلاثاء، أن مسئولي التوعية بالشركة قاموا بإجراء ٢٠٠ مقابلة بالأماكن العامة والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع رأي تليفوني لعدد ١٠٠ مواطن وذلك كبداية حيث سيتم المتابعة اليومية، لقياس مدى رضاء العملاء على الشركة والخدمات، مشددًا على ضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية لفريق التوعية أثناء التعامل مع الجمهور.

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحى، أن هدف الاستطلاعات هو التعرف على أهم الشكاوي التي تواجه الجمهور ً والعمل على ازالة أسبابه، لتوثيق الثقة بين الشركة وعملائها حيث لابد من قياس رد الفعل والشكاوى والاستفسارات والمقترحات حيث وضعها في الخطة واجتماعات مجلس الإدارة.

وأشار «نافع» إلى أن إدارة الشركة تعمل على تطوير الخدمات والعمل على تحسينها في محاولة منها لتطبيق قواعد التنمية واستخدام كافة الموارد المتاحة لتوفير الخدمات بجودة عالية.