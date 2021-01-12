شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر رقم 26، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ناجي راضي مدير المركز، والمستشار المالي، وأمين عام الجامعة .

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع كافة احتياجات المركز من الخامات ومستلزمات الإنتاج من الماكينات واوراق الطباعة، بالإضافة إلى استعراض كافة التوريدات المحولة إلى المركز من عدد من الجهات، مؤكدا أن المركز يضم احدث أجهزة الطباعة الحديثة من ماكينات وذلك بهدف تحسن الخدمة المقدمة من المركز لكافة كليات ومعاهد الجامعة .