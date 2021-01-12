شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ١٦ شيشية وفض تجمعات من فرح شعبي ضمن الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من الحملات الرقابية على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، والافراح المقامه بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القري والوحدات المحلية لمتابعة مدي إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ،أسفرت الحملات عن مصادرة ١٦ شيشة من مقهي مخالف بقرية حوض الطرفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملة من فض فرح شعبي بقرية النخاس وتفريق المواطنين حرصاً على سلامتهم وصحتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

فيما قامت الأحهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ،بفض تجمعات المواطنين داخل قاعة تصوير خارجية ناحية مدخل طريق ديرب نجم الزقازيق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملة لمتابعة إلتزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية بإرتداء الكمامة الواقية ،أسفرت عن تغريم ٦ مواطنين وتحصيل الغرامة المالية المقررة طبقاً للتعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا.