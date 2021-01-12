شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية من الأغذية الفاسدة في حملة بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت إدارة الشيخ زويد الصحية كمية من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال حملة على المحال التجارية وأماكن تداول الأغذية في مدينة الشيخ زويد.

وقال محمد حسن، مدير إدارة الشيخ زويد الصحية، أنه تم ضبط 3 صناديق مشروبات غازيه، ١٢ علبه صلصة، ٧ علب بسكويت بالشيكولاته، ٣علب كيك، ٣ كرتونه مولتو، ٢ كرتونه كارتيه، عدد من منتجات الألبان والمنتجات الاخري.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.