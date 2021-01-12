شكرا لقرائتكم خبر عن مطران القدس يكشف وجود أعمال حفائر فى البلدة القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، وجود أعمال حفائر تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس، مستغلة الإجراءات الاحتياطية المتزامنة مع وباء كورونا.

وقال إنه يجرى حاليا القيام بأعمال حفائر في البلدة القديمة من القدس، لا نعلم ما هو الهدف منها، ولكن من الواضح أنها تندرج في إطار سياسة ممنهجة هادفة للنيل من هوية القدس وتاريخها وتراثها وعراقتها وتهميش وإضعاف بعدها الفلسطيني والحضور الفلسطيني الأصيل والعريق فيها .

وأضاف في تصريحات الثلاثاء، ان كل هذا يحدث في القدس في ظل صمت دولي وحالة عربية مترهلة نتمنى ان تتبدل وان تتغير إلى ما هو افضل،مشيرا إلى أن القدس في خطر شديد وكما تُستهدف المقدسات الاسلامية تُستهدف ايضا أوقافنا المسيحية بوسائل مختلفة ومتعددة وعبر أدوات وجدت من اجل القيام بهذه المهام القذرة.

وتابع:«ما يحدث في القدس إنما هو امتهان لتاريخنا وكرامتنا وتطاول على المسيحيين والمسلمين ومقدساتهم واوقافهم وعراقة وجودهم في هذه المدينة المقدسة، ولذلك وجب ان يكون هناك تحرك يهدف للحفاظ على هذه المدينة المقدسة والتي هي أمانة في أعناقنا جميعا» .

واختتم تصريحاته: لا تتركوا القدس وحيدة تقارع جلاديها ومن واجب كل إنسان حر في هذا المشرق وفي العالم ان يكون منحازا للقضية الفلسطينية بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص وهي مدينة إيماننا وحاضنة أهم مقدساتنا واوقفنا المسيحية والإسلامية .