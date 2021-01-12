شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يعلن الانتهاء من 37 دورة تدريبية بمشاركة 1206 متدربًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الانتهاء من تنفيذ 37 دورة تدريبية بمركز تنمية الموارد البشرية بمشاركة 1206 متدرب، في النصف الثاني من العام الماضي، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبدالمطلب مدير المركز، والمستشار المالي، وأمين عام الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع بموصلة استبدال كافة الدورات التدريبية المباشرة بدورات أون لاين، وذلك في إطار خطة الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما استعرض ضوابط التدريب بالمركز في ظل تطبيق دورات التحول الرقمي طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

فيما أعلن رئيس الجامعة عن البدء بدورات الطرق المؤدية إلى التعليم العالي «الباثويى«، وتضم 12 دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي، التفكير الإبداعي، مهارات العرض الفعال، كتابة مقترح المشروعات، إدارة الضغوط، مهارات التواصل الفعال، كيفية كتابة السيرة الذاتية، إدارة المشروعات الصغيرة، إدارة الوقت والاجتماعات، مهارات التفاوض، إعداد المشروعات التنافسية، حل المشكلات واتخاذ القرار.

