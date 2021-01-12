شكرا لقرائتكم خبر عن «يحصد الأرواح بلا هوادة».. ماذا قال مفيد فوزي عن فيروس كورونا قبل إصابته به؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الناقد السينمائي طارق الشناوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا.

وقال الشناوي في منشور له: «الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري» .

إبريل الماضي، قال الإعلامي مفيد فوزي، إن رسائل طمأنة المواطنين في مصر بخصوص فيروس كورونا تم استثمارها بشكل خاطئ وتسببت في نتائج سلبية خاصة بأعداد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أن ذلك تصادف مع الطقوس الرمضانية، متابعًا: «مش معقول الدولة تجيب عسكري لكل شارع أو ناصية».

وأضاف «فوزي»، خلال حواره مع برنامج «آخر النهار»، أن قرار الدولة بالتخفيف عن بعض المواطنين وفتح بعض البوابات الصغيرة سواء في الشهر العقاري أو تراخيص المرور أو غير ذلك أعطى انطباع خاطئ للبعض بأن الأوضاع في مصر تحسنت.

وأوضح: «الدول الأوروبية مثال كبير للاستهتار الكبير الذي حدث في الشوارع وكل الأماكن، كما أن فيروس كورونا يحصد الأرواح بلا هوادة».

من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي الكبير مفيد فوزي، إن حالة والدها في تحسن كبير، إذ أصيب بفيروس كورونا منذ ١٧ يومًا، لكنها رفضت الحديث في الأمر بسبب مغالطات السوشيال ميديا، فضلا عن رغبتها في ألا يتابع والدها أخبارا مغلوطة بشأن حالته الصحية.

وأضافت حنان لـ«المصري اليوم»، في تصريحات سابقة منشورة: أن والدها شُفي حاليا وهو الآن في فترة النقاهة حتى يستمد كامل طاقته، لافتة إلى أنه اجتاز الصعب والأمر انتهى على خير.