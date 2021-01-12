شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر بغلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بغلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق، لمنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة القومية بشارع الإمام غريب المتفرع من شارع طلبة عويضة، وبشارع عمربن الخطاب، وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بمنطقة فلل الجامعة وتم تفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويُهيب محافظ الشرقية بالمواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا بارتداء الكمامة الواقية واستخدام المطهرات الشخصية والابتعاد عن التجمعات وعدم التواجد في الأماكن المغلقة حرصاً على سلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.