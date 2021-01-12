شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يعتدون على كنيسة «أم الأوجاع» للمعاقين وكبار السن.. ومطران القدس: جريمة نكراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت كنيسة ودير سيدة الأوجاع في القدس، أمس، إلى اعتداء من قبل مجهولين.

وقال المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، أن الاعتداء الغاشم الذي تعرض له دير وكنيسة سيدة الاوجاع، والذي يحتضن اشخاص عجزة وفقراء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إنما يعتبر عمل مشبوه وخطير واستفزازي.

وأضاف :طان هذه الجهة المجهولة التي قامت بهذا العمل يبدو أنها تخلت عن أية قيمة انسانية أو اخلاقية فهذا الدير فيه كنيسة وفيه ملجأ لعدد من الفقراء والعجزة من أبناء القدس الذين يتم إيوائهم واحتضانهم بكل محبة، والتعدي على هذا الدير ومحتوياته إنما هو عمل يتنافى مع أية قيمة أخلاقية وإنسانية .

وطالب بالكشف عن الفعلة ومساءلتهم ومحاسبتهم لكي لا تتكرر مثل هذه الأفعال والتصرفات اللامسؤولة، وان من أقدموا على هذا الفعل يجب ان نصلي من أجلهم لأنهم فقدوا انسانيتهم واخلاقهم، وابتعدوا عن الاستقامة والقيم النبيلة التي يجب ان ننادي بها جميعا .

وأعرب عن تضامنه مع القائمين على هذا الدير والمسؤولين عنه، معرباً عن شجبه واستنكاره لهذه الجريمة النكراء التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبت بحق مقدساتنا ومؤسساتنا في المدينة المقدسة،مستطرداً: بالرغم من الألم والحزن الذي يعتصر قلوبنا على هذا العمل فإننا سنبقى ابناء الرجاء وسنبقى مدافعين عن حضورنا وعن ايماننا وعن انتماءنا لأقدس بقعة في هذا العالم وخاصة مدينة القدس التي تعني بالنسبة إلينا الشيء الكثير .