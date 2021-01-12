شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم المنيا» يوجه بتدريب طلاب التعليم الفني داخل المصانع بدلًا من المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، مديري مدارس التعليم الفني، بتدريب الطلاب على المهن داخل مصانع وليس داخل المدرسة فقط، كما يجب أن يكون هناك خامات متوفرة داخل المدارس، لكي تكون تلك المدارس منتجة، بمعنى أن ينتج قسم الخياطة العديد من الملابس الجاهزة، وقسم النجارة يخرج أثاث، حيث أن العامل الماهر له مكانه مميزة في المجتمع المصري والعربي في الوقت الحالي.

كما طالب «الرشيدي» خلال اجتماعه بموجهي التعليم الفني بالمديرية، باستحداث تخصصات جديدة ليست موجودة في تعليم فنى المنيا. مؤكدا على ان التعليم الفني هو العمود الفقري للتعليم بالدولة المتقدمة، مؤكدا انه يسهم في نهضة الدولة، ويعد احد عناصر التطوير في المجتمع المصري .

وكشف «الرشيدي» عن وجود بعض المشكلات التي تواجه التعليم الفني، منها، ضعف الإمكانيات، التي تساعد الطلاب على التدريب على المهن الحرفية بتلك المدارس، بالإضافة إلى ضعف التوجيه الفني الفعال والمتابعة الدائمة، وعدم الصيانة الدورية للأجهزة الفنية والمعدات التي من المفترض أن يتدرب عليها الطلاب، مما يعرضها للتلف والصدأ .

وأضاف «الرشيدي»، من المعوقات، عدم موائمة الخريج مع ما يتطلبه السوق المحلى والخارجي للعمل. فالمدارس الصناعية بتخصصاتها المختلفة بعيدة كل البعد عن التخصصات الموجودة والمتاحة في سوق العمل والتي في حاجة إلى تدفق أعداد كبيرة من العمالة المدربة ذات المهارة على هذه التخصصات والمفترض أن يكونوا من خريجي المدارس الصناعية .

وطالب «الرشيدي» بالارتقاء بالمعلمين الذين يدرسون للطلاب وأن يكون هناك تدريب للمعلم على كيفية تدريب الطلاب.