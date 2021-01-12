شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكذب شائعة إلغاء تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى لجميع المراحل.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة تكذب شائعة إلغاء تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى لجميع المراحل، حيث نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تداول أخبار عبر صفحات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.





الحكومة تكذب شائعة إلغاء تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسى لجميع المراحل

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تداول أخبار عبر صفحات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية.





التعليم: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أخباراً تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، مُوضحةً أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائياً، وأن الصفحة الرسمية للوزارة

على حميدة فى أول صور من معهد ناصر: حالتى أفضل وأنتظر نتيجة المسح الذرى

كشف الفنان على حميدة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تطورات حالته الصحية بعد دخوله معهد ناصر، على خلفية معانته من حصوة فى المرارة أدت إلى انسداد، وحدوث مضاعفات صحية فى القولون، حيث قال: "وصلت أمس لمعهد ناصر وبصراحة طاقم الأطباء استقبلونى بشكل كله ود وحب وأجريت بعض التحاليل".

أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة ينتهون من أداء اليمين الدستورية

انتهى أعضاء مجلس النواب عن المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة، من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)

سليمان وهدان يعلن ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب 2021

أعلن النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ترشحة لمنصب وكاله مجلس النواب في الانتخابات التي ستجري خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني عن الفترة (2021- 2026) والمنعقدة اليوم الثلاثاء.

8 نجوم مصرية أضاءت سماء الدوري الفرنسي.. هل ينضم مصطفي محمد للقائمة ؟

اقترب الدولى المصرى مصطفى محمد لاعب الزمالك من الانتقال الى الدوري الفرنسي عبر بوابة نادي سانت إتيان بعد تقدم المفاوضات بين إدارة الناديين بشكل كبير وتواجد عدد من المسئولين عن أحد أندية الدوريات الخمس الكبرى خلال الأيام الماضية بالقاهرة لحسم رحيل اللاعب عن الدوري المصري.

أصغر نائبين يؤديان اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

أدى أصغر نائبين فى مجلس النواب وهما النائبة فاطمة سليم، والنائب أبانوب عزت، اليمين الدستورية من على منصة المجلس، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التى انطلقت، منذ قليل.

فريدة الشوباشى أولى نواب البرلمان تأدية لليمين الدستورية بمجلس النواب

أدت النائبة فريدة الشوباشى، اليمين الدستورية، فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم لتكون أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ترتفع اليوم على كافة الأنحاء لتصبح أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات خلال هذا الوقت من العام .

بدء الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 برئاسة فريدة الشوباشى

بدء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين).

محور 26 يوليو بكامل طاقته بعد تلاشى الشبورة وانتهاء الذروة الصباحية

عاد محور 26 يوليو للعمل بكامل طاقته الاستيعابية بعد انقشاع الشبورة الصباحية وانتهاء فترة الذروة الصباحية، مع اتجاه الموظفين إلى أعمالهم.

أول صورة تجمع رئيسة الجلسة الافتتاحية للنواب2021 وأصغر الأعضاء سنا

ينشر ”الخليج 365”، أول صور للكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، التى تترأس الجلسة للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب للفترة (2021 - 2026)، المزمع انطلاقها بعد قليل، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، والنائبة فاطمة سليم أصغر الأعضاء سنا، وتعد هذه هى السابقة الأولى من نوعها التى تترأس فيها سيدة الجلسة الافتتاحية، كما يعاونها النائب أبانوب عزت بصفته أصغر الأعضاء سنا بعد فاطمة.

ضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات غسل 115 مليون جنيه فى أنشطة استثمارية

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال عناصر تشكيل عصابى بجنوب سيناء، متهمين بغس 115مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وزارة الطيران المدنى تعلن فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى

قررت وزارة الطيران المدنى، إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى فى الدقيقة الأولى من اليوم الثلاثاء 12 يناير .





تعرف على التحويلات المرورية لغلق طريق الثلاجة بالجيزة

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات أعلى مزلقان (المرازيق/طريق الثلاجة) بدائرة مركز شرطة البدرشين، الأمر الذى يستلزم (غلق كلى لطريق الثلاجة) من أمام المزلقان فى الإتجاهين وذلك لمدة (6 أشهر).. هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية ، من خلال حركة سير المركبات القادمة من طريق المريوطية وطريق أسيوط الزراعى وترغب فى السير إتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً تسلك طريق الدكمى والذى يبعد عن طريق الثلاجة ما يقرب من (1,5كيلو متر).

وزيرة الصناعة تعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.