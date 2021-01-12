شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط ترويج 16 كيلو حشيش بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع شرق الدلتا، اليوم، من ضبط عامل قبل ترويجه 16 كيلو من مخدر الحشيش، وتم إحالته لنيابة الحسينية العامة، التى قررت بمعرفة أحمد شريف، وكيل النيابة، وبرئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة صان الحجر، بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط " على ع ح س" مقيم القنطرة وله محل إقامة بصان الحجر الشرقية، بالقرب من كوبري سليم، بحوزته 90 طربة من مخدر الحشيش، تزن 16 كيلو، قبل ترويجها على عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 409 جنح صان الحجر لسنة 2021.

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