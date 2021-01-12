شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أخباراً تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، مُوضحةً أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائياً، وأن الصفحة الرسمية للوزارة هي عبر الرابط التالي:

وأشارت إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

وفي سياق متصل، تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي ستبدأ 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.