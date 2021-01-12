شكرا لقرائتكم خبر عن نواب دمياط عن المقاعد الفردية يؤدون اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى نواب محافظة دمياط عن المقاعد الفردية اليمين الدستورية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي انطلقت منذ قليل.

ونواب محافظة دمياط:

ضياء الدين عصام داوود – أول دمياط.

ضياء الدين على عوض بصل- أول دمياط.

محمود محمد حمدى السيد مشعل –كفر سعد.

حسن عبد الوهاب محمد عيسى –كفر سعد.

















ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.