شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة ينتهون من أداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أعضاء مجلس النواب عن المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة، من أداء اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، لدور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى، والتي تشهد أداء اليمين الدستورية فضلاً عن انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنا، ويعاونها أصغر عضوين سنا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.

أعضاء مجلس النواب بمحافظة القاهرة على المقاعد الفردية

ابانوب عزت عزيز – الساحل –مستقبل وطن

محمد عبدالرحمن راضي –روض الفرج – مستقبل وطن

امين مسعود – الزاوية الحمراء –مستقبل وطن

عمر محمد عمر الزاوية الحمراء – مستقبل وطن

محمد مصطفى السلاب –مدينة نصر –مستقبل وطن

طارق عثمان احمد شكرى –مدينة نصر – مستقل

عمرو السنباطى – أو ل مدينة نصر –مستقبل وطن

محمد السيد محمد –التجمع الخامس مستقبل وطن

محمد شديد لبيب الحناوى-التجمع –مستقبل وطن

شريف فيض الوردانى –اول السلام -مستقبل وطن

احمد اسماعيل محمد –اول السلام – مستقبل وطن

محمد سعيد سليمان الكومى –عين شمس – مستقبل وطن

صفوت وداد مسعد قلينى –عين شمس –مستقبل وطن

وائل ابراهيم غريب –المطرية –مستقبل وطن

احمد عبد الفتاح محمد –المطرية –مستقل

احمد على ابراهيم المرج – مستقبل وطن

محمد رضا عبد المحسن البنا –المرج – مستقل

حسام محمد زكى الجمالية –مستقل

أشرف حاتم –عابدين –مستقبل وطن

الطاهر عبد الحميد –السيدة زينب –مستقبل وطن

سيد حنفى طه دائرة الخليفة – مستقبل وطن

خالد على كمالى –مصر القديمة-مستقبل وطن

خالد عبد الحميد عبده طنطاوى –البساتين –مستقبل وطن

حشمت اسماعيل محمود –البساتين-مستقبل وطن

على عبد الونيس –البساتين –مستقل

احمد عبد الطيبي –المعادى –مستقبل وطن

عيد حامد محمد –حلوان-مستقبل وطن

عبد النعيم حامد -حلوان –مستقبل وطن

عرفة صالح – حلوان –مستقبل وطن

أيمن عثمان –الزيتون – الشعب الجمهورى

سيد نصر –حدائق القبة –مستقبل وطن



النائب حسام زكى



النائب عمرو السنباطى



النائب محمد الكومى



النائب أحمد إسماعيل