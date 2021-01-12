شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يعلن ترشحه لمنصب وكيل مجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ترشحة لمنصب وكاله مجلس النواب في الانتخابات التي ستجري خلال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني عن الفترة (2021- 2026) والمنعقدة اليوم الثلاثاء.

وكانت افتتحت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة و بدات الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "٥ " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤ لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب و يعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس

وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الاحمر ،مدعمة بشريط أبيض ،ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى .

كما ارتدى كلامن النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين بالبرلمان الوان موحدة فى الملابس جمعت بين اللونين الأبيض والأسود .

بدا نواب البرلمان اداء اليمين الدستورية و كانت النائبة فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية هي اول من ادي اليمن الدستورية ثم اصغر الاعضاء سنا و هم النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين سنا بالبرلمان و الذين يساعدون رئيس الجلسة في الاعمال الاجرائية