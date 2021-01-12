شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم المرحلة الثانية من محطة صرف صحى أكتوبر الغربية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، عن تسليم المرحلة الثانية محطة صرف صحى أكتوبر الغربية بطاقة ٥٢ ألف متر مكعب يوم الشهر المقبل، موضحا أنه بافتتاح المرحلة الثانية تصبح الطاقة الإجمالية للمحطة نحو 102 ألف متر مكعب يوميا .

وبما يتعلق بمحطة معالجة الجبل الأصفر، قال أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قرر مد التعاقد لشركة التعمير والإسكان لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الجبل الأصفر لمدة 9 شهور مقبلة، لحين الانتهاء من إعداد العقد المقرر ان تستمر مدته لمدة ٥ سنوات مقبلة.

وأضاف ان محطة الجبل الأصفر، تعد أكبر محطة معالجة فى العالم ، وتعمل بكفاءة عاليه رغم مرور نحو 22 عام على إنشائها ، موضحا أنه تم رفع كفاءة المحطة بنسبة 75%؜.

وأضاف اللواء السيد العشرى، فى تصريحات له اليوم، أن محطة معالجة الجبل الأصفر، تساهم فى انتاج 50 % من الكهرباء التى تحتاجها، موضحا أن المحطة تستهلك يوميا نحو 164 ميجا، وتوفير نصف الكمية، يساهم بصورة غير مباشرة فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوجيه هذه الكمية لمناطق أخرى بمحافظة القاهرة، مؤكدا أنه يستهدف لتوليد كامل احتياج الشركة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شركة التعمير للمرافق، أن محطة معالجة الجبل الأصفر، متعددة الاستخدامات، فهى تقوم بمعالجة مياه الصرف معالجة ثلاثية يمكن من خلالها استخدام هذه المياه المعالجة فى أعمال الزراعة، بالإضافة إلى أن المحطة تقوم بتحويل الحمأة لسماد عضوى يمكن الاستفادة منه كسماد للأراضى الزراعية.

وتابع " محطة معالجة الجبل الأصفر، تقوم بتوليد الكهرباء من خلال مولدات تعد أكبر مولدات للكهرباء فى مصر والشرق الأوسط، كما أن المحطة تقوم بزراعة نحو 500 فدان أراضى زراعية من موالح وفاكهة وزيتون وخلافه ، كما أن المحطة تنتج مياه منقاه تساهم فى زيادة مياه النيل.

وأكد أن هناك ثلاثة أنواع من الصيانة تتم فى محطة الجبل الأصفر وفى حالة تطبيقهم يتم الحفاظ على عمر أطول لمعدات المحطة وماكيناتها؛ الأولى هى صيانة وقائية والمقصود بها عمل صيانة دورية سواء كل شهر أو ثلاثة أو ستة شهور لكل معدة فى المحطة سواء لزم الأمر أو لا بحيث تكون كوقاية لضمان عمر أطول وكفاءة أكبر للمعدة وخوفا من تعرضها لأى أعطال فى أى لحظة وتتضمن تغيير الزيوت وإزالة الشحوم وعدد ساعات للتشغيل وغيرها، وثانيا الصيانة التنبؤية والمقصود بها عمل صيانات من وقت للآخر لضمان مستقبل أطول للماكينات مثل قياس معدل اهتزاز المعدات وفى حالة تغير أو اختلاف هذا المعدل يتم إصلاح الأمر للحفاظ على المعدة مستقبلا، وثالثا وأخيرا الصيانة التصحيحية والتى تعنى إصلاح ما قد يطرأ على حالة المعدات والماكينات.

كان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق، أكد أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر يعد أكبر مشروع فى العالم من حيث نوع تقنية المعالجة، حيث إن أكبر محطة معالجة فى المكسيك تعالج ابتدائيا فقط، بينما محطة الجبل الأصفر تعالج ثلاثيا، موضحا أن البنك الأفريقى للتنمية، يمول الأعمال الكهروميكانيكية فى الجزء الثانى من المرحلة الثانية بمحطة معالجة الجبل الأصفر.

وقال إن مراحل تنفيذ مشروع الجبل الأصفر، بدأت سنة 1998 وآخرها سنة 2018 وتقدر تكلفة هذا المشروع اليوم بأكثر من مليار دولار.