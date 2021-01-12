شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد يصل مصر اليوم وسط استعدادت أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الشركة الأفريقية للأمن والحراسة لتأمين مراسم استلام كأس العالم لكرة اليد، حيث يصل اليوم إلى مطار القاهرة الدولي بصحبة المنتخب الدنماركي حامل لقب البطولة السابقة.

وبدوره، أكد اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة لأفريقية، على تشديد كافة الخدمات الأمنية والحراسة الخاصة بالكأس، منذ لحظة وصوله ومرافقته حتى تسليمه للمنتخب الفائز في نهاية البطولة.

يذكر أن الشركة الأفريقية تؤمن كأس العالم لكرة اليد، حيث تشمل عمليات التأمين والحراسة كافة مراحل البطولة من وصول المنتخبات وحفلي الافتتاح والختام وجميع المباريات على الصالات الأربعة المستضيفة للمنافسات إضافة إلي تأمين تدريبات المنتخبات المشاركة بالمونديال، ويعد ذلك استكمالا للنجاحات التي حققتها "الافريقية" بداية من تنظيمها لكأس الأمم الأفريقية 2019 مرورا بالعديد من الأحداث والبطولات المختلفة.