شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنصح مرضى الصدر بتجنب الأنشطة فى الهواء الطلق غدا والخميس لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت وزارة البيئة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، تجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق طوال يومى غدا الأربعاء، والخميس المقبلين، لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة، حيث من المتوقع أن تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتتقدم تدريجيا حتى محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء.

وأوضحت وزارة البيئة، أنه فى حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة الأزمة، استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، مؤكدة أن الوزارة من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة فى العديد من أنحاء الجمهورية تتابع مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، والإعلان عن أى مستجدات فى هذا الشأن.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أوالتواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

كانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من يوم الأربعاء انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية، فضلا هو نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، موضحا أن فرص الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وخفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.