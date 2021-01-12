شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة مساء غد.. وفلكيا الخميس غرة الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الافتاء مساء غد الأربعاء هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال بعد المغرب، حيث كشفت الحسابات الفلكية، التى أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجرى الحالي 1442 ستوافق يوم 14 يناير الحالى، إيذانًا ببدء النصف الثاني من العام الهجري، وبدء العد التنازلي لحلول شهر رجب، والذى سيبدأ فلكيا يوم 13 فبراير المقبل.

ويولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1442 هجريا الموافق 13 يناير (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 17 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 15 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (10 - 18 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (9 - 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر جمادى الآخرة 1442 هجريا فلكيا يوم الخميس14 يناير.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 محرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.