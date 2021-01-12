شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر صرف إثابة نصف شهر للعاملين بخدمة المواطنين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف إثابة قدرها نصف شهر من الراتب الأساسي لجميع العاملين بخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة تصرف لمرة واحدة، مع توجيههم ببذل المزيد من الجهد فى خدمة الوطن والمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار جاء نظرًا لجهودهم في خدمة المواطنين والرد على شكاواهم والعمل على حلها بنسبة 99% خلال العام 2020.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، في وقت سابق، تقريرًا يتضمن جهود المنظومة خلال عام 2020، وتضمن التقرير، أن وزارة الأوقاف قد حققت استجابة وردًا على شكاوى المواطنين بنسبة 99٪، محققة المركز الأول بالشراكة مع بعض الوزارات فى الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، فقد كانت وزارة الأوقاف هى الأعلى إنجازًا بنسبة 99٪، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 97٪، ووزارة النقل 92٪، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والشباب والرياضة بنسبة 91٪.