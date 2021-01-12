شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "ولاد البلد مبينسوش".. 6 مطربين بالخارج يقدمون أغنية إهداء لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم 6 من أبناء المصريين بالخارج، من مدن مختلفة حول العالم، أغنية خاصة إهداء لوطنهم الأم مصر "بلادى بلادى" تعبيرا عن حبهم لمصر.

وقالت وزارة الهجرة، إن أبناء المصريين بالخارج قدموا الأغنية وهم يقيمون فى 6 مدن حول العالم (القاهرة - لندن - باريس - واشنطن - دوسلدورف - كولورادو) تكريما لوطنهم الأم مصر.

وعرضت الأغنية عددا من معالم مصر ومدنها المختلفة وجانب من المعالم السياحية من القاهرة لأسوان، حيث عرضت الأهرامات وأسوان معالم العاصمة والإسكندرية، وترجمة الأغنية الإنجليزية.

وعلقت وزارة الهجرة: "ولاد البلد ما بينسوش مصر مهما بعدت المسافات.. شباب مصرى زى الورد من كذا دولة حبوا يقدموا هدية لوطنهم فكانت النتيجة مجموعة الأغانى الجميلة دى".