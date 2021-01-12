شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحدد حالات علاج الأسنان بالمستشفيات بالتزامن مع جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل وآليات استقبال الحالات الطارئة فى مجال طب الأسنان، التى تستدع التدخل السريع من طبيب الأسنان بالتزامن مع جائحة كورونا، وتتضمن الحالات المقرر استقبالها فى المستشفيات من يعانون من الألم الناتج عن كشف الأسنان وحالات الخراج الحادة التى تستدعى تدخل جراحى وكذلك الألم الناتج عن تسوس متقدم فى الضروس اللبنية وحالات تلوث ما بعد الخلع.

يشار إلى أنه تم إرسال منشور يتضمن التعليمات لكل مديريات الشؤن الصحية بالمحافظات، وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





