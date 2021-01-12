شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء الأسنان": تسليم بطاقات عضوية دفعة 2019 يومى الخميس والأحد أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، بدء تسليم تانى دفعة من بطاقات العضوية لدفعة 2019، المتقدمين بأوراقهم كاملة وترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى تاريخ 10 ديسمبر 2020، خلال يومى الخميس والأحد من الساعة 12 ظهرا حتى الثانية ظهرا من كل أسبوع بمقر النقابة العامة بعد حلف القسم، ولن يتم التسليم بأى يوم أخر.

وأوضح حمزة، أنه يتم تسليم بطاقات العضوية بكعب استمارة التقديم والبطاقة الشخصية، لافتا إلى أن المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة التابعين لها لاستلام بطاقات العضوية.

كانت قد بدأت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى قيد خريجى كليات طب الأسنان دفعة 2019، الشهر الجارى، ومن المقرر أن تنتهى يوم الأثنين الموافق 15 مارس 2021، موضحه أنه يتم تقديم أوراق القيد فى النقابة العامة بجاردن سيتى، أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته، مؤكدة ضرورة إحضار البطاقة الشخصية والفيش والتشبيه، والموقف من التجنيد "سارى" عند التقدم للقيد بالنقابة، وموجه باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، ولخريجين الجامعات الخاصة أو الاجنبية فيش آخر موجه باسم وزارة الصحة.

وأشارت النقابة إلى إمكانية أن يتقدم الطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى للتعامل مع النقابة، ووزارة الصحة على ان يكون استلام كارنية العضو للطبيب بشخصه بعد أداء القسم وليس لأى شخص ينوب عنه، لافته إلى أن خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية يحصلون على خطاب من النقابة العامة مع تقديم الملف للتوجه الى مكتب التنسيق لمعادلة شهادات الثانوية غير المصرية حتى يتم قبول الملفات بالنقابة ومراجعتها من قبل لجنة القيد، ثم يتم تقديم ملف الوزارة مع ملف القيد بالنقابة العامة حتى يتم استخراج تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، مقابل رسوم قيمة 130 جنيها.