شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ فى تركيب "أجهزة المعوضات" لرفع قدرة خط الربط مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى الأعمال الخاصة برفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من توقيع عقود تركيب أجهزة المعوضات، مؤكداً أن مدة تنفيذ هذا المشروع تستغرق 18 شهرا.

وأضاف المصدر لـ ”الخليج 365”، أنه تم إطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل إطلاق التيار الكهربائى رسمياً.

وأضاف المصدر، أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة، لافتا إلى أنه جارى العمل إطلاق التيار الكهربائي بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجى.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، وشهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع، وبلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.