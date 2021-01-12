شكرا لقرائتكم خبر عن الاكاديمية المهنية للمعلمين : فتح ترقيات العام الدراسى الحالى للمدرسين بفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إتاحت تسجيل بيانات المعلمين للترقيات للعام الدراسى الجارى من قبل الاكاديمية المهنية للمعلمين خلال فبراير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن موعد فتح باب الترقيات الجديدة من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين سيكون بعد انتهاء فترة التصفيات أو الملحق الحالى الذى تم إتاحته خلال الأيام الجارية ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك للمعلمين الذين لم يستوفوا شروط الصلاحية للحصول على الترقيات المطلوبة.

وخاطبت الاكاديمية المهنية للمعلمين المديريات التعليمية بشأن المعلمين المرشحين للترقى، ممن لم يتقدموا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي حتى الآن، مشددة على المعلمين سرعة استيفاء الاختبارات أو تقديم اقرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني أو استيفاء ملف الإنجاز، وكافة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين مسئولى الحكومة الإلكترونية في المدارس، بسرعة تسجيل قرارات المدة البينية أو تقييمات مدير المدرسة وتقييمات الموجه الفني على التطبيق الإلكتروني المعدة لذلك على موقع

http://academy.emis.gov.eg/

وأوضحت الأكاديمية المهنية أنه‏ على مديري أقسام وإدارات الإحصاء للإدارات و المديرية التعليمية سرعة تسجيل تقييم ملفات الإنجاز للمعلمين على موقع

http://academy.emis.gov.eg/

وأشارت إلى أنه‏ تم فتح التقديم التقديم لتلك المتطلبات السابق ذكرها و تسجيلها إلكترونيا خلال المدة من يوم السبت 9 يناير 2021 وحتى الأحد 31 يناير الجارى.

