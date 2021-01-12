بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات بوزارة الداخلية لعام 2021

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات لمساعديه اليوم الثلاثاء لرفع كفاءة الأداء الأمني وتطوير منظومة العمل الشرطى.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية