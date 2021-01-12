بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات بوزارة الداخلية لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات لمساعديه اليوم الثلاثاء لرفع كفاءة الأداء الأمني وتطوير منظومة العمل الشرطى.
وشملت الحركة تعيين اللواء طارق قنديل حكمدرا للقاهرة، اللواء نبيل عبدالعظيم مساعد الوزير لشئون الضباط.
-اللواء هشام البرادعي مساعد الوزير للمتابعة
-اللواء رجب عبدالعال مديرا لأمن الجيزة
- اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير للسجون
- اللواء سامي غنيم نائب مساعد الوزير لوسط الدلتا
- اللواء محمود أبوعمرة مديرا لأمن الإسكندرية
- اللواء سليمان شتا مديرا لأمن البحر الأحمر
- اللواء خالد عبدالحميد مديرا لأمن الاقصر
- اللواء محمد الألفي مديرا لأمن السويس
- اللواء طارق صابر مدير الأحوال المدنية
- اللواء غالب مصطفى مديرا بالسياحة
- اللواء باسم العطار حكمدار السويس
- اللواء محمد صلاح وكيلا لقطاع الأمن
- اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس القطاع
- اللواء محمد عبدالتواب مديرا لمباحث الجيزة
- اللواء حسام عبدالعزيز مديرا لمباحث السجون
- اللواء ثروت المحلاوي حكمدار الفيوم
- اللواء جمال نظيم لقطاع التفتيش
- اللواء علاء عبد المعطي نائب الوطني
- اللواء عصام عثمان، مديرا لأمن أسوان
- اللواء محمود يحيي، مديرا لعمليات قطاع الأمن