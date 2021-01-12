وزير التموين: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع السكر مؤخرًا تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوي وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي والزراعة والإنتاج والتوزيع، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصري، فمصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء شركات إنتاج السكر؛ لاستعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.

وطبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية فإن المساحات المنزرعة للموسم الحالي من القصب هي 332 ألف فدان قصب، ومتوقع أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج نحو مليون طن سكر أبيض، بينما وصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر إلى 640 ألف فدان، بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضي، ومتوقع إنتاج نحو مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالي.

وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كل السبل لتذليل كل التحديات التي تقابل هذه الصناعة.