نواب "فردي" الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية ينتهون من أداء اليمين الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أدى نواب "الفردي" بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية، اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، اليوم الثلاثاء، وَفق تدابير "كورونا"؛ حيث يتم أداء اليمين بالتناوب بين الفردي والقائمة؛ فمخصص للفردي من 11 لـ2 وللقائمة من 2 لـ5، على أن يعقبها انتخابات رئيس المجلس والوكيلَين.

نواب "فردي" محافظة الإسكندرية

1- أبو العباس فرحات- أول المنتزه- مستقبل وطن

2- محمد حسين محمد الشوادفي- أول المنتزه- مستقبل وطن

3- عبد الفتاح محمد عبد الفتاح- أول المنتزه- مستقبل وطن

4- محمد أشرف محمود- أول المنتزه- مستقبل وطن

5- أحمد عبد المجيد- أول الرمل- مستقبل وطن

6- على الدسوقي أحمد- أول الرمل- مستقبل وطن

7- عمر جمال عمر- أول الرمل- مستقل

8- مجدي صادق محمد- سيدي جابر- الشعب الجمهوري

9- أحمد عوض محمد عوض- سيدى جابر- مستقبل وطن

10- محمد جبريل محمد- محرم بك- مستقبل وطن

11- محمود سامح عبد الحميد- محرم بك- مستقبل وطن

12- أحمد عبد الحميد عبد الحميد- الدخيلة- النور

13- أحمد خليل عبد العزيز- الدخيلة- النور

14- رزق راغب ضيف الله- الدخيلة- مستقبل وطن

15- حسين رجب حسين- الدخيلة- مستقبل وطن

16- الصافي عبد العال- العطارين- مستقبل وطن

نواب "فردي" محافظة بورسعيد.. (1 مستقبل وطن- 1 مستقل)

حسن عمار- أول بورفؤاد- مستقبل وطن

أحمد محمد فرغل- الزهور- مستقل

"فردي" محافظة الإسماعيلية.. (3 مستقبل وطن- 1 المؤتمر- 1 مستقل)

عصام أحمد سلامة دياب- ثان الإسماعيلية- مستقبل وطن

أحمد ياسين دندش- ثان الإسماعيلية- مستقبل وطن

محمد السيد طلبة- القنطرة غرب- المؤتمر

أحمد محمد بدران البعلي- القصاصين الجديدة- مستقبل وطن

سامي محمد سليم- القصاصين– مستقل

"فردي" محافظة القليوبية.. (13 مستقبل وطن- 2 الشعب- 1 الوفد)

مجدى عبد العزيز محمد سيف- بنها- مستقبل وطن

جمال عبد القادر محمود- بنها- الشعب الجمهوري

جمال فؤاد السيد مدكور- بنها- مستقبل وطن

أسامة فتحي محمد- طوخ- مستقبل وطن

عزيز فؤاد عفيفي- طوخ- مستقبل وطن

عبد السلام محمود سيد- ثان شبرا الخيمة- مستقبل وطن

مجاهد صدقي محمد- ثان شبرا الخيمة- مستقبل وطن

أشرف أمين عبد العليم- ثان شبرا الخيمة- مستقبل وطن

عادل صلاح منصور عامر- قليوب- مستقبل وطن

إبراهيم جميل محمد عويس- قليوب- مستقبل وطن

كمال الدين شافعي عبد الحميد- الخانكة- مستقبل وطن

محمد الطوخي عبده- الخانكة- الشعب الجمهوري

محمد عبد الواحد حسن- الخانكة- الوفد

سمير صبحي عليوة- شبين القناطر- مستقبل وطن

حافظ شكري حافظ عمران- شبين القناطر- مستقبل وطن

درويش مرعي- قليوب- مستقبل وطن

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلًا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة، كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدًا تلو الآخر.

ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلَين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. أما الجلسة في اليوم الثالث، الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان.

وجاء نص اليمين كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"؛ حيث تم البدء بالنائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنًّا، وأعقبها نواب محافظة القاهرة.