محافظة القاهرة: إزالة 31 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية.. وتسكين 35 أسرة بالأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم حتى الآن إزالة 31 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية بالسيدة عائشة بحي الخليفة وتسكين 35 أسرة على الفور بحي الأسمرات.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ اليوم لأعمال الإزالة الجارية بحي الخليفة للعشوائيات المقامة بالقرب من كوبري السيدة عائشة لليوم الثالث على التوالي، واستمرت أعمال الإزالة بجوار مسجد المسبح الأثري.

وأشارت عبد المنعم الى أن أعمال الإزالة تأتي في إطار استكمال خطة التطوير التي تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية وتستهدف الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقي بمجتمع متحضر ويتمتع بكافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضاري، بعيدا عن العشوائيات التي يمثل الاستمرار بها خطرا كبيرا عليه.

وأضافت عبد المنعم أنه جار استكمال أعمال الإزالة تحت إشراف عارف عبد العزيز رئيس حي الخليفة وبمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بحي الخليفة والمنطقة الجنوبية.​